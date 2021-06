Calciomercato Milan, l’attaccante ha l’accordo con il Leicester

Il Milan era molto interessato al giovane attaccante. Questo, però, è prossimo all’approdo in una big inglese. Sfumato il colpo per Maldini!

Dopo la deludente esperienza di Mario Mandzukic al Milan, Maldini e Massara si sono subito messi alla ricerca del profilo giusto da affiancare a Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione. C’è bisogno di grinta, qualità e soprattutto gol. Negli ultimi giorni sembrava imminente l’approdo di Olivier Giroud in rossonero. Giocatore, prima scelta del Milan per l’attacco, che sarebbe arrivato a parametro zero.

Poi è arrivata la sorprendente notizia del rinnovo del francese con il Chelsea, e adesso lo scenario appare davvero poco chiaro. Avevamo già raccontato che il Milan, a prescindere dall’acquisto di Olivier Giroud, avrebbe comunque puntato anche su un attaccante più giovane ma sempre di qualità: una garanzia per il futuro svecchiamento del reparto d’attacco.

I nomi più quotati, e presenti nella lista dei desideri di Maldini e Massara, erano quelli di Boadu dell’AZ Alkmaar, Odsonne Edouard del Celtic e Breel Embolo del Borussia Mochengladbach. Tre giovani profili molto validi e di prospettiva.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno di questi ha raggiunto l’accordo con una big di Premier League. È quindi sfumato il possibile colpo da parte del Milan!

Leicester, accordo trovato con Odsonne Edouard

Il giornalista Nicolò Schira ci da importanti novità riguardanti il futuro di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic classe 1998 che il Milan segue da molto tempo. L’esperto di mercato Schira, attraverso un post sul proprio canale Twitter, ha spiegato che Edouard ha ormai stretto un accordo a lungo termine con il Leicester.

Il 23enne avrebbe concordato un contratto sino al 2026 con il club inglese. Per far si che l’affare arrivi a compimento bisogna che i due club in questione, Leicester e Celtic, raggiungano anch’essi il definitivo accordo. Edouard, che ha un contratto in scadenza nel 2022, potrebbe far guadagnare al club scozzese una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Se il totale accordo dovesse essere raggiunto, il Milan dovrà inevitabilmente spostare la sua attenzione su altri profili di giovani attaccanti. Quello di Myron Boadu potrebbe essere il profilo prescelto, ma molto dipenderà dai dialoghi con l’agente Mino Raiola.