Calciomercato Milan, colpo dalla Germania: Maldini sfida il Napoli

Il Milan è fortemente interessato al talento che milita in Bundesliga. Ma occhio alla concorrenza della squadra azzurra.

Le priorità del Milan in questa prima fase di calciomercato estivo riguardano sicuramente i rinnovi contrattuali più scomodi e la cessione di diversi esuberi, che rischiano di rendere troppo ambia e costosa la rosa rossonera. Poi si penserà agli acquisti.

Uno dei reparti su cui Paolo Maldini e Ricky Massara intendono intervenire è quello di centrocampo. Possibili due innesti per la squadra di mister Pioli: almeno un mediano per sostituire il partente Meite, più un trequartista di talento che possa rimpiazzare Calhanoglu in caso di addio.

E proprio sulla trequarti il Milan potrebbe a breve affondare il colpo per un nuovo innesto. Il portale francese Footmercato.net ha reso noto come i dirigenti milanisti siano molto interessati al profilo di Amine Harit, calciatore da poco retrocesso con lo Schalke 04.

Milan su Harit: sfida al Napoli ed al Villarreal

Harit è un calciatore di cui si parla molto bene da tempo, anche se le sventure della propria squadra in Germania non lo hanno aiutato ad imporsi. Si tratta di un centrocampista offensivo classe ’97, marocchino ma di passaporto francese, cresciuto nel Nantes.

Nel 2017 lo Schalke investì per lui 8 milioni di euro e lo portò in Bundesliga, dove è riuscito ad imorsi solo a tratti, a causa del crollo lento ed inesorabile della propria formazione. Fino alla retrocessione dell’ultima annata, nonostante Harit abbia salvato la faccia con due reti e cinque assist vincenti.

La stampa francese lo considera un pezzo pregiato sul mercato estivo, sicuro partente perché rappresenta un lusso nella seconda divisione tedesca. Il Milan è sulle sue tracce, con Maldini pronto ad intensificare i contatti sia con lo Schalke che con il suo entourage.

Il trequartista (abile a giocare anche esterno) piace però anche ad altri due club. Il Villarreal lo ha cercato in passato, senza successo, e potrebbe ritentare l’assalto. Ma occhio soprattutto al Napoli, che recentemente ha mosso i primi passi in tale direzione. Harit viene valutato circa 10 milioni di euro.