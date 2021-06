Colpo Milan a centrocampo | Il giornalista: “Il Real vuole venderlo!”

Torna di moda il nome di Dani Ceballos per il Milan. Il centrocampista spagnolo, farà ritorno al Real Madrid, che lo vuole vendere, dopo il prestito all’Arsenal. Le parole di Pellegatti

Una volta sistemata la questione riscatti, il Milan si concentrerà sul mercato in entrata. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per trovare una soluzione a centrocampo. Come è noto, Franck Kessie e Ismael Bennacer saranno costretti a saltare le partite, che si giocheranno dal 9 gennaio al 6 febbraio, per via della Coppa d’Africa. Inevitabilmente, il club rossonero si sta guardando attorno per rafforzare il reparto mediano.

A fare il punto della situazione sul centrocampo, con il suo consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, è Carlo Pellegatti: “Il Milan avrà Kessie e Bennacer che staranno fuori un mese per via della Coppa d’Africa. Ci sarà il riscatto di Tonali, vedremo quando. Serve comunque un altro titolare in mediana. Tornerà Pobega, con Pioli che vuole vederlo per capire se si possa adattare come centrale, anche se il suo preciso ruolo è quello di mezzala. E’ un centrocampista che realizza gol e proprio per questo è una merce ben da valutare prima di cederlo. Ha caratteristiche non facili da trovare”.

Sogno Ceballos

Il sogno realizzabile per il centrocampo è un nome che torna di moda per il Milan. Carlo Pellegatti vorrebbe per i rossoneri Dani Ceballos – “Parlando di scenari e prospettive, c’è un calciatore… c’è il Real che potrebbe volersene privare, quindi una formula si potrebbe trovare, sto parlando di Dani Ceballos – prosegue Pellegatti -. I blancos vogliono cederlo, il prezzo non sembra essere inferiore ai 30 milioni di euro.

Se si vuole rafforzare la squadra bisogna fare dei sacrifici economici. Ma magari si possono trovare delle soluzioni, come diritto di riscatto. Con Ceballos il centrocampo sarebbe davvero importante. Ripeto il Real vuole venderlo!“.