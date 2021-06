Milan, cercasi vice Theo Hernandez | Rispunta un vecchio obiettivo

A Pioli serve un sostituto di Theo Hernandez, titolare indiscusso ma bisognoso anche di una riserva. Riemerge il nome di Junior Firpo.

Tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo c’è l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. A Stefano Pioli serve un vice di Theo Hernandez, non è un segreto.

Nell’ultima stagione, quando l’ex Real Madrid era assente, sulla corsia mancina ha agito Diogo Dalot. Ma il portoghese è un laterale destro e, tra l’altro, sembra destinato a fare ritorno al Manchester United dopo il prestito secco annuale. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono prendere un giocatore di ruolo a Pioli.

Milan, risputa Junior Firpo per la fascia sinistra

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il Milan ha messo gli occhi su Junior Firpo. La fonte francese si spinge a scrivere che il club rossonero sarebbe addirittura in pole position nella corsa al classe 1996 dominicano naturalizzato spagnolo.

Non è la prima volta che questo giocatore viene accostato al Milan. Già nell’ultima sessione invernale del calciomercato c’era stato un tentativo per portare l’ex Betis a Milanello. Tuttavia, non se ne fece nulla. Il Barcellona doveva trovare un sostituto prima di cedere Junior Firpo, il quale a sua volta preferiva rimanere in Spagna anche per ragioni familiari.

La cosa certa è che il Barcellona adesso è disponibile a ridiscutere la cessione del calciatore, dato che non rientra nel progetto di Ronald Koeman. Nel 2019 furono spesi circa 18 milioni per l’acquisto del suo cartellino dal Betis Siviglia, la società catalana potrebbe accontentarsi di circa 15 milioni.

Da vedere se il Milan farà un’offerta al Barça e da capire anche la volontà di Junior Firpo, che probabilmente preferirebbe trasferirsi in una squadra che gli consenta di giocare titolare. In rossonero sarebbe la riserva di Theo Hernandez e dunque avrebbe limitate chance di scendere in campo.