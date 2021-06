Dalla Turchia: Calhanoglu pronto al rinnovo col Milan | I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, Hakan Calhanoglu è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan e quindi accettare l’offerta della dirigenza rossonera

Il tira e molla tra il Milan e Hakan Calhanoglu sembra stia volgendo al termine. Il trequartista turco è pronto ad accettare l’offerta della dirigenza rossonera, ovvero i 4 milioni di euro a stagione più gli eventuali bonus.

A riportare la notizia è il quotidiano sportivo turco AmkSpor, che afferma che Hakan e il suo agente sono molto vicini ad accogliere l’offerta del Milan.

Se così fosse, il club rossonero potrebbe contare su una sicurezza in più nella prossima stagione. Le qualità di Calhanoglu sono state preziosissime al gioco di Stefano Pioli, soprattutto grazie alla grande visione di gioco che il numero 10 non dispensa mai dal mostrare quando è in campo.

Leggi anche:

Proprio oggi, era arrivata la notizia dell’interesse dell’Arsenal per Hakan Calhanoglu. Secondo tale indiscrezione, il club inglese avrebbe pensato al turco come possibile sostituto all’altezza di Martin Odegaard. Ma come ormai risaputo, Calha vorrebbe giocare la Champions League già la prossima stagione, e il Milan è l’unico club europeo che potrebbe offrigli questa possibilità. Ad Hakan non sono arrivate offerte da altri big club del continente.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla questione. Certamente, se il turco dovesse rimanere al Milan, Maldini e Massara mollerebbero la pista conducente a Rodrigo De Paul: ipotetico colpo di mercato che avrebbe significato un investimento economico notevole per le tasche del club.