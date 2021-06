Il Chelsea lo mette sul mercato | Maldini pensa al super colpo!

Il Milan potrebbe pescare ancora dalla Premier League, per rinforzare il reparto offensivo. Dall’Inghilterra l’indiscrezione della rottura con il club

Nonostante il recente trionfo in Champions League, non tutto è oro quello che luccica in casa Chelsea. L’asse Milano-Londra intanto, sembra ancora una volta rafforzarsi, tra Tomori, Giroud e adesso anche Hakim Ziyech. Si, perché il marocchino di Dronten non è stato un protagonista della appena conclusa stagione, e pare destinato a non trovare spazio nemmeno nella prossima. Ziyech è stato, insieme a De Ligt, Van de Beek, De Jong, uno dei trascinatori del grande Ajax del 2019.

Come una maledizione, eccezion fatta per il difensore centrale che alla Juventus si è ambientato fin da subito, nessuna stella fuori dalla Johan Cruijff Arena ha mai brillato. Secondo quanto riportato dal sito fichajes, dopo appena una stagione anche il destino del numero 22 sarebbe segnato. Il giocatore non rientra infatti nei piani di Tuchel, che al momento gli preferisce gente come Werner, Mount, Havertz, Pulisic e addirittura Giround. Tenendo conto poi del fatto che il Chelsea interverrà sul mercato per provare a prendere un altro attaccante di livello, la partenza di Ziyech sembra quasi scontata.

Leggi anche:

Milan occasione Ziyech: concorrenza in Serie A

La valutazione dell’attaccante rimane alta, nonostante questa stagione sia stata abbastanza anonima per lui. Il Chelsea lo ha portato in Inghilterra per una cifra vicina ai 40milioni di euro, e secondo il sito transfermarkt sarebbero ancora questo il valore di Ziyech. Diversi media hanno dato in queste ore sia il Milan che il Napoli sul marocchino, che potrebbe ambire a un posto da titolare nelle prossima stagione.

D’altra parte il Chelsea, se vorrà intervenire sul mercato per un attaccante di livello, dovrà fare cassa, e il Milan in questi anni non è certo andato a spendere per grandi nomi. Il laterale offensivo ha 28 anni, e i rossoneri potrebbero dover far fronte alle richieste sempre dure e importanti dei londinesi. Inoltre, secondo quanto riportato da calciomercato.com, pare ci sia anche il Napoli sul giocatore in queste ore. La pista rimane in ogni caso calda, e il Milan monitora la situazione.