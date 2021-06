Milan, scelto il terzo portiere per la prossima stagione

Secondo le ultime notizie, il Milan ha scelto il terzo portiere per la prossima stagione. Questo sostituirà Antonio Donnarumma

Tanti movimenti nel Milan per quanto riguarda il reparto dei portieri. È certo che i fratelli Donnarumma lasceranno il club rossonero a fine mese e per questo il Milan è corso ai ripari per sistemare la situazione in porta in vista della prossima stagione.

Con il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il Milan ha messo a segno il primo colpo di mercato ingaggiando Mike Maignan dal Lille. Sarà il francese il titolare la prossima stagione tra i pali. Ciprian Tatarusanu si manterrà come il secondo nelle gerarchie.

L’incognita pareva essere quella riguardante il terzo portiere. Non a caso, nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di acquisire in prima squadra il numero uno della Primavera rossonera, Andreas Jungdal. Alla fine, però, non sarà il classe 2002 a ricoprire il ruolo di terzo portiere nella rosa di Pioli. Secondo Sportmediaset ci sarà il ritorno dal prestito di Alessandro Plizzari.

Il rossonero è stato prestato per due stagioni alla Reggiana, squadra militante in Serie B. Su di lui c’erano tante aspettative, anche se nell’ultimo periodo ha mostrato un calo prestazionale. Adesso, secondo quanto riportato dalla medesima fonte, il Milan è pronto a riaccoglierlo e concedergli una fiducia misurata. Da terza scelta tra i pali, Alessandro avrà a disposizione pochi minuti, magari qualche occasione in Coppa Italia; spazio in cui potrà dimostrare di meritare un posto nel Milan del futuro.