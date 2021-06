Calciomercato Milan, soldi in arrivo | Riscattano il difensore!

Secondo Sportmediaset il centrale brasiliano potrebbe essere riscattato dalla squadra turca per una cifra intorno ai 5-6 milioni.

Il Milan potrebbe ottenere un inaspettato tesoretto in più in vista della prossima sessione di mercato. A Sportmediaset hanno fatto il punto sui rientranti dai prestiti in casa Milan. Per quanto riguarda Leo Duarte, il giocatore potrebbe essere riscattato dall’Istanbul Basaksehir. Il centrale brasiliano ha decisamente deluso con la maglia rossonera nei 18 mesi in cui è stato a Milano e non rientra in alcun modo nei piani di Stefano Pioli e della dirigenza.

Nel reparto arretrato i rossoneri saranno coperti con il riscatto di Romagnoli e il 24enne ex Flamengo è considerato senza dubbio un esubero. Fin dal suo arrivo, nell’estate del 2019, Duarte non ha mai convinto, riuscendo a scendere in campo solamente sei volte nel corso della prima stagione e tre nei sei mesi di quella successiva (due delle quali in Europa League).

Leggi anche:

Duarte, le cifre del riscatto del Basaksehir

Il brasiliano ha quindi lasciato Milano a gennaio ed è riuscito a trovare continuità in Turchia dove ha collezionato ben 19 presenze fra campionato e coppa nazionale. Il suo prestito è annuale e quindi scadrà il prossimo gennaio, ma l’Istanbul sarebbe intenzionato a riscattare il difensore per una cifra vicina ai 5/6 milioni di euro. Sarebbe un ottimo colpo in uscita per la società rossonera.