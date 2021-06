Calciomercato Milan – Colpo Giroud: arriva un assist da Deschamps

Il futuro di Giroud probabilmente sarà lontano dal Chelsea, che lo deve liberare però. Il Milan è in agguato. E arrivano le parole di Deschamps.

Olivier Giroud è concentrato sull’Europeo, ma il suo entourage è al lavoro per il suo futuro. Nonostante il Chelsea abbia esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2022, il centravanti francese può comunque lasciare Londra.

I Blues hanno voluto evitare un suo trasferimento a parametro zero in un’altra squadra della Premier League. Ce ne sono state alcune che si erano fatte avanti, come i rivali del Tottenham, e per questo è stata fatta scattare la clausola. Tuttavia, sembra esista un gentlemen agreement tra il giocatore e Roman Abramovich per liberarlo in caso di offerte dall’estero.

Calciomercato Milan, Deschamps sul futuro di Giroud

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, in conferenza stampa è stato interpellato sulla situazione di Giroud. Si è così espresso sull’argomento: «Sono consapevole di cosa Olivier ha fatto per la Francia e di cosa sia capace. Non voglio parlare della sua difficile situazione al Chelsea. Da febbraio in poi ha giocato poco e si è unito alla nazionale dopo rispetto agli altri. Abbiamo lavorato poco assieme, ma lui dà sempre il massimo negli allenamenti. Ovviamente sono i minuti di gioco a fare la differenza e questo potrebbe essere un problema. Mi sembra comunque in grande forma, è abituato a tale situazione ed è parte integrante del gruppo».

Il CT francese evidenzia che Giroud ha giocato poco nel Chelsea nella seconda parte di stagione. Chiaramente questo è un elemento che tiene in considerazione in quelle che saranno poi le sue scelte all’Europeo.

Sicuramente l’ex Arsenal avrebbe bisogno di cambiare squadra per giocare maggiormente e non perdere la nazionale. Il Milan, come altre società, possono rappresentare una soluzione migliore del Chelsea. In rossonero sarebbe il vice di Zlatan Ibrahimovic, il quale va verso i 40 anni e non può giocare tutte le partite. Quindi, a Giroud non mancherebbe spazio se approdasse a Milano.