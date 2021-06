Calciomercato Milan – Offerto un attaccante del Real Madrid

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a mister Pioli. Priorità Giroud, ma ci sono anche altre idee. Proposto Mariano Diaz.

Il Milan vuole prendere un nuovo centravanti, non è un mistero. A Stefano Pioli serve un vice di Zlatan Ibrahimovic, che va verso i 40 anni e necessita di un sostituto in grado determinate garanzie.

La decisione di puntare su Mario Mandzukic si è rivelata fallimentare, anche a causa dei problemi fisici ripetuti del croato. Tuttavia, l’idea di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere sempre quella di prendere una punta di esperienza. Il nome caldo è quello di Olivier Giroud, che può arrivare solo a patto che si liberi gratuitamente dal Chelsea. Altrimenti, si virerà su un altro obiettivo.

Mariano Diaz lascia il Real Madrid: è stato proposto al Milan

Il Milan spera di ricevere segnali positivi sull’affare Giroud, l’entourage del centravanti francese è al lavoro. Intanto Maldini e Massara devono guardarsi attorno e valutare anche delle alternative, per essere pronti nel caso in cui saltasse l’arrivo dell’ex Arsenal.

Il Corriere dello Sport oggi scrive che al Milan è stato offerto Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid. Già in passato il suo nome è stato accostato al club rossonero. Il 27enne dominicano è reduce da una stagione tutt’altro che positiva: 22 presenze e un solo gol. Il sito specializzato Transfermarkt indica un valore di 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Da vedere se il Milan possa eventualmente farsi avanti. Mariano Diaz non sembra essere il profilo ideale per Pioli. Per caratteristiche e vena realizzativa non è il perfetto vice di Ibrahimovic. Alla squadra rossonera serve un attaccante diverso dall’ex Lione, destinato comunque a lasciare i blancos.

Intanto il Milan sta parlando con il Real Madrid per un altro giocatore di proprietà blanca, Brahim Diaz. Maldini e Massara stanno trattando per ottenere il fantasista malagueño un altro anno in prestito, ma stavolta inserendo nell’accordo un diritto di riscatto. Le negoziazioni sono in corso e c’è fiducia sul raggiungimento di un accordo.

Brahim Diaz si è trovato molto bene a Milano, grazie a Pioli ha potuto mostrare il suo talento dopo un anno e mezzo con poco spazio nel Real Madrid. La sensazione è che l’operazione si farà. Vedremo se i rossoneri decideranno di prendere anche Mariano Diaz, ma su questa pista siamo molto scettici.