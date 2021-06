Euro2020, Rebic: “Sorpreso della mancata convocazione di Tomori”

Ante Rebic ha parlato in conferenza stampa della mancata convocazione di Tomori in Nazionale. Il croato si è detto molto sorpreso

Domenica pomeriggio, alle ore 15.00, andrà in scena Inghilterra-Croazia, gara valida per la fase a gironi degli Europei. Nella conferenza stampa di presentazione della gara, ha parlato Ante Rebic, l’attaccante rossonero che sarà titolare della formazione balcanica. Ante si è soffermato a parlare della squadra avversaria e gli è stato chiesto cosa ne pensasse della mancata convocazione nella Nazionale inglese di Fikayo Tomori.

Il difensore classe 1997, arrivato in prestito al Milan a gennaio, ha fatto vedere grandi cose con la maglia rossonera, e non a caso Maldini e Massara stanno facendo di tutto per acquisirlo a titolo definitivo dal Chelsea. Stupisce, e non poco, la sua mancata convocazione nell’Inghilterra di Gareth Southgate. Lo stesso Ante Rebic si è detto molto sorpreso del fatto. I due si sarebbero potuti incontrare da avversari nella gara di domenica, ma Fikayo è stato lasciato a casa dal tecnico inglese.

Queste le parole del croato in conferenza stampa sulla questione:

