Milan, UFFICIALE: Brescianini in prestito al Monza

La notizia già preannunciata è stata resa ufficiale. Il centrocampista del Milan, Marco Brescianini è stato ceduto a titolo temporaneo all’AC Monza. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini all’AC Monza. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Risolto, quindi, il futuro prossimo del classe 2000 rossonero. Marco, nei giorni passati, sembrava essere vicino all’approdo al Brescia. Il Milan lo aveva valutato come possibile contropartita per sbloccare il riscatto di Sandro Tonali e quindi ottenere uno sconto. Contrariamente, è toccato a Giacomo Olzer fare da carta di scambio col club di Cellino.

Marco Brescianini era da poco rientrato al Milan dopo una stagione in prestito alla Virtus Entella. Nel club ligure, il classe 2000 ha messo a segno 2 gol e fornito 2 assist in 31 presenze timbrate. Adesso, si appresta a vivere una nuova esperienza in prestito nel club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani; un altro step per acquisire esperienza e puntare al gran ritorno in rossonero.