Junior Firpo, il Milan accelera | La formula dell’operazione

Il Milan vuole assicurarsi Junior Firpo per avere una valida alternativa a Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Contatti in corso.

Il Milan vuole avere un organico completo in ogni ruolo per la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Per questo sta cercando di assicurarsi anche un terzino sinistro.

Nel ruolo c’è Theo Hernandez come titolare e intoccabile, però è necessaria anche una valida alternativa. L’ex Real Madrid a volte necessiterà di riposare e pertanto è importante avere un sostituto all’altezza. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rimesso gli occhi su Junior Firpo, cercato già nell’ultima sessione invernale del calciomercato.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Maldini vuole chiudere per Firpo

Oggi il Corriere dello Sport spiega che il Milan ha intensificato i contatti con i rappresentanti di Junior Firpo. Il terzino sinistro del Barcellona è ritenuto l’ideale vice di Theo Hernandez e la dirigenza sta provando ad assicurarselo alla migliore condizione possibile.

Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero accelerare, però l’operazione non è semplice. L’obiettivo sarebbe quello di prendere l’ex Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto. I dirigenti del Milan sperano di riuscire a convincere il Barça, comunque disposto a cedere un giocatore che non rientra nel progetto tecnico dell’allenatore Ronald Koeman.

Junior Firpo non ha spazio a Barcellona, pertanto è destinato a lasciare la maglia blaugrana. Ovviamente è consapevole che in rossonero partirebbe come riserva di Theo Hernandez e questo gli impone delle riflessioni sul suo futuro. Il Milan, però, ha bisogno di completare la squadra con calciatori di un certo livello e il 24enne dominicano naturalizzato spagnolo sarebbe una buona soluzione per la corsia mancina.

Il Barça investì 18 milioni di euro più 12 di bonus per acquistare il calciatore dal Betis Siviglia. Serve trovare un accordo sul prezzo del cartellino, oltre che sulla formula dell’operazione.