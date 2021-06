Pellegatti: “Atletico Madrid su Calhanoglu. Tonali, un nodo da sciogliere”

Carlo Pellegatti, in un suo video YouTube, ha fatto il punto sul mercato rossonero. Il giornalista si è concentrato sulle situazioni riguardanti Hakan Calhanoglu e Sandro Tonali

Come di consueto, Carlo Pellegatti è tornato a parlare del mercato rossonero in un suo video sul canale YouTube. Come prima e rilevante indiscrezione, il giornalista tifoso milanista, ha affermato che l’Atletico Madrid di Simeone è interessato ad Hakan Calhanoglu. Una notizia già uscita qualche giorno fa e che oggi trova la sua conferma.

Pellegatti, però, ha il dubbio che il pressing del club spagnolo sul turco sia in realtà una strategia di disturbo nei confronti del Milan, in quanto interessato a Rodrigo De Paul. Come ben sappiamo, anche l’Atletico è sulle tracce dell’argentino e quindi quello per Calhanoglu potrebbe essere un corteggiamento fittizio.

Oppure, come sottolinea il giornalista, il club di Madrid potrebbe nutrire un reale interesse per il numero 10 rossonero, in quanto, non avendo a disposizione un budget importante, potrebbe preferire il colpo a parametro zero. Sappiamo che Hakan è in scadenza di contratto col Milan, e il fatto di non spendere soldi per lui, ma garantirgli soltanto i 5 milioni d’ingaggio, potrebbe essere una concreta strategia per l’Atletico Madrid.

Riscatto Tonali, il Brescia vuole Colombo in prestito

Carlo Pellegatti, oltre a lanciare l’indiscrezione dell’interesse dell’Atletico per Calhanoglu, si è anche soffermato sul riscatto di Sandro Tonali. Il giornalista ha raccontato che manca pochissimo all’accordo finale, ma c’è ancora un piccolo nodo da sciogliere.

Il Brescia, infatti, oltre all’acquisizione a titolo definitivo del giovane Giacomo Olzer, vorrebbe anche Lorenzo Colombo in prestito, che è di rientro dalla mezza stagione alla Cremonese. Un desiderio esclusivo di Massimo Cellino. Una richiesta, però, sulla quale il Milan nutre dei dubbi, e che non è convinto di soddisfare. Probabilmente, sottolinea Pellegatti, il club rossonero ha in programma altri piani per il giovane attaccante.

Prossima settimana ci saranno sicuramente ulteriori risvolti alla questione. Il Milan ha come primo obiettivo quello di ottenere un notevole sconto sul riscatto di Sandro Tonali. C’è da capire se Cellino, patron del Brescia, riesca rinunciare alla pista che porta il nome di Lorenzo Colombo.