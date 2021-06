Turchia-Italia, Calhanoglu bocciato: “Adesso sarà lui a chiamare Maldini”

Le reazioni social alla prestazione negativa di Hakan Calhanoglu, ieri tra i peggiori in campo durante Italia-Turchia.

Se l’Italia è estremamente soddisfatta della propria partenza ad EURO 2021, con la vittoria di ieri per 3-0 allo stadio Olimpico, non può dire lo stesso la Turchia. La nazionale di Gunes è stata messa sotto e sconfitta meritatamente dagli azzurri.

Prova scialba ed incolore della Turchia, quasi mai pericolosa dalle parti di Gianluigi Donnarumma e costretta ad una gara totalmente difensivista. Non hanno brillato neanche gli elementi di maggior qualità e spessore internazionale, come il milanista Hakan Calhanoglu.

Il numero 10 del Milan non si è quasi mai visto, se non per un paio di verticalizzazioni non sfruttate dai compagni. Completamente scomparso nella ripresa, Calhanoglu è stato bocciato anche dalle pagelle del giorno dopo. Il voto meno negativo è arrivato da Tuttosport, che gli ha assegnato un 5,5 neanche così disonorevole.

Leggi anche:

Calhanoglu preso di mira sui social: “Altro che rinnovo!”

I quotidiani sportivi si sono espressi con severità non esagerata riguardo alla prestazione di Calhanoglu, colpevole almeno quanto il resto dei suoi compagni scesi in campo ieri sera. Più pungenti invece i commenti sui social da parte di alcuni tifosi.

In particolare i supporter rossoneri non hanno apprezzato né la prestazione di Calha di ieri sera, né la ormai lunga e discussa questione del rinnovo contrattuale. Ad esempio il nostro collega Alessandro Jacobone lo ha punzecchiato sul valore economico, sempre più in calo.

Un altro paio di partite di questo livello da parte di #Calhanoglu e le sue richieste caleranno come i #Bitcoin dopo una conferenza stampa di #ElonMask pic.twitter.com/isK9Ytf7i3 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) June 11, 2021

C’è chi invece non ha percepito affatto la presenza del numero 10 turco ieri sera allo stadio Olimpico, considerando la sua prestazione impalpabile. E si ironizza anche sulle sue recenti dichiarazioni riguardo al colloquio con Paolo Maldini per rinnovare.

Sicuramente la Turchia rimpiangerà di non aver convocato #calhanoglu….

Come dite?! Era in campo? 🤔😂 #ItaliaTurchia #Euro2021 — MircoTweet (@MM_Tweet_) June 11, 2021

Mi sa che domani Calhanoglu chiama lui Maldini per firmare #TurchiaItalia #Calhanoglu — AleG❤🖤 (@AleG51340331) June 11, 2021

I tifosi milanisti stuzzicano Calhanoglu anche sulle richieste contrattuali molto alte. Se il fantasista sperava di fare una bella figura ad EURO 2021 per poter pretendere un ingaggio più alto, beh dovrà cambiare evidentemente i suoi piani…