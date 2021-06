“Maignan non farà rimpiangere Donnarumma”: il parere dalla Francia

Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Lione, ha espresso parere positivo sulla scelta del Milan di puntare su Maignan per sostituire Donnarumma.

Il Milan perderà Gianluigi Donnarumma a parametro zero, ma si è già assicurato il suo sostituto. È Mike Maignan, reduce dalla vittoria del titolo in Ligue 1 con il Lille.

Investimento da circa 15 milioni di euro, bonus compresi, per il portiere 25enne. La sua è stata una grande stagione, ha avuto ben 21 clean sheet. L’ex PSG, adesso impegnato con la Francia agli Europei, sembra essere una buona scelta per la porta rossonera.

Rudi Garcia rassicura il Milan su Maignan

Il Milan ha fatto un buon investimento su Maignan, ne è convinto Rudi Garcia. L’ex allenatore del Lione in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato positivamente l’affare fatto dal club rossonero: «È forte come dicono, certo. Se il Lille ha vinto quel titolo che mancava dall’ultimo che avevo vinto io, tanto merito è suo. Non farà rimpiangere Donnarumma».

Garcia, che in Italia abbiamo conosciuto perché ha allenato la Roma, è sicuro che Maignan farà molto bene. Donnarumma, destinato a trasferirsi al Paris Saint Germain, non verrà rimpianto a suo giudizio. Vedremo se sarà così. I tifosi rossoneri sperano che il portiere francese si riveli all’altezza della situazione.