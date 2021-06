Acerbi a Kjaer: “Complimenti! Tutti dovrebbero prendere esempio”

Il difensore della Lazio e della nazionale ha elogiato il rossonero invitando tutti a prendere esempio dal suo gesto.

Francesco Acerbi, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto i complimenti al collega Simon Kjaer per il gesto eroico compiuto sabato in occasione di Danimarca-Finlandia. Il difensore della Lazio e della Nazionale ha elogiato la prontezza di riflessi del capitano danese. Queste le sue parole: “Fascia o non fascia, essere uomini è importante. Serve quella prontezza, quella lucidità, per vedere e proteggere un proprio compagno a terra. Per soccorrerlo”.

Gli elogi di Acerbi non sono finiti qua. Il difensore ha ringraziato il rossonero e i medici che sono arrivati subito dopo: “Lo ringrazio. Bisogna essere tutti come lui. Non deve essere un caso. Tutti dovrebbero prendere esempio e farlo. Grazie alla prontezza dei medici che sono arrivati e hanno fatto un grandissimo lavoro. Stanno facendo le cose fatte per bene. Complimenti a Simon“.