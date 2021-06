De Grandis: “Tra Giroud e Dzeko scelgo l’attaccante della Roma”

Il giornalista di Sky ha espresso la sua preferenza per l’attacco del Milan scegliendo il bosniaco della Roma al posto del francese.

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il casting dell’attaccante da parte del Milan, in relazione alla situazione dell’infortunio di ZLatan Ibrahimovic. Queste le sue parole in trasmissione sui profili di Olivier Giroud ed Edin Dzeko: “Per certi versi sono due profili simili, non sono giovani e dovrebbero fare l’alternativa a Ibrahimovic. Bisogna vedere come sta Ibra perché se dovesse operarsi il Milan dovrebbe andare su un centravanti più giovane”.

Il giornalista ha espresso la sua preferenza per il centravanti della Roma, per via delle caratteristiche del bosniaco: “Per caratteristiche tra i due sceglierei Dzeko perché è più simile allo svedese e fa giocare bene la squadra. Giroud è più un attaccante da area di rigore”.