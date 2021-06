Sky – Laxalt alla Dinamo Mosca: il Milan fa cassa

Secondo Sky la trattativa per il trasferimento in Russia dell’esterno rossonero procede bene. L’affare dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 4 milioni.

Sono diverse le operazioni in uscita che il Milan ha in mente di chiudere a breve. In questo senso prosegue spedita la trattativa fra il Milan e i russi della Dinamo Mosca per Diego Laxalt. Secondo Sky Sport la trattativa per la cessione dell’esterno uruguayano va avanti senza intoppi e dovrebbe chiudersi intorno ai 4 milioni di euro.

Dopo i due prestiti al Torino e al Celtic dovrebbe essere dunque praticamente finita l’avventura in rossonero del classe 1993. Laxalt era arrivato a Milano dopo essersi messo in mostra in Italia con Bologna, Empoli e soprattutto Genoa. Nell’ultima stagione in Scozia il centrocampista ha fatto abbastanza bene, aggiudicandosi anche il primo trofeo della sua carriera, la coppa di Scozia. Pioli però non lo considera all’interno del progetto e quindi dovrà fare le valige.

Dopo diversi interessamenti, tra cui anche quello del Galatasaray, a spuntarla sarà quindi la Dinamo Mosca. Con la maglia del Milan Laxalt ha collezionato 35 presenza senza mai andare in gol. I rossoneri in quel ruolo sono coperti con Theo Hernandez, e con l’eventuale arrivo di Junior Firpo la cessione dell’uruguayano appare inevitabile.