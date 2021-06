Sky – Milan, Castillejo in Spagna: già scelto il sostituto

Il giornalista di Sky Sport rivela su tweet il probabile futuro dell’esterno rossonero, facendo anche il nome del suo sostituto.

Diversi cambiamenti in casa Milan nell’imminente sessione di mercato. Dovrebbero essere tanti gli avvicendamenti anche tra le riserve. Tra le tante cessioni che la società rossonera ha in mente di portare a termine, c’è quella di Samu Castillejo. Secondo Manuele Baiocchini, per l’esterno spagnolo c’è forte l’interesse del Betis Siviglia. Il giornalista di Sky Sport ed esperto di questioni rossonere lo ha rivelato in un tweet sul suo profilo.

Il 27enne potrebbe tornare quindi in Spagna dopo questa parentesi in Italia. Prima di approdare a Milano infatti Castillejo aveva vestito le maglie di Malaga e Villareal. Con il Milan il calciatore ha collezionato 106 presenze e messo a segno 6 reti, considerando Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Il sostituto di Castillejo

Nel tweet Baiocchini rivela anche il principale candidato per raccogliere l’eredità di Castillejo. Si tratta del talento del Tolosa, Amine Adli. Il giovane francese è reduce da un’ottima stagione in Ligue 2 nella quale si è messo in mostra con 8 gol e 7 assist. Nelle strategie della dirigenza rossonera Adli andrebbe a occupare quindi la casella dell0 spagnolo, lasciando comunque spazio a un altro innesto, probabilmente di maggior livello, in quel ruolo.