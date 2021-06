Milan, nome a sorpresa: gli agenti di Kalajdzic in sede

Il Milan punta per l’attacco un profilo a sorpresa: incontro oggi a Casa Milan con i procuratori del giovane austriaco.

Come già detto l’agente Beppe Bozzo oggi era a Casa Milan. Un pomeriggio di colloqui in cui si è sicuramente parlato del futuro di Sandro Tonali, che i rossoneri intendono riscattare ma devono ancora trovare l’accordo definitivo con il Brescia. Eppure, come svelato da diversi media, i dirigenti del Milan hanno parlato con Bozzo e con i suoi collaboratori anche di un altro profilo. Un giovane calciatore che si sta mettendo in mostra durante l’edizione in corso di EURO 2020.

Nel mirino un attaccante dalla struttura fisica imponente e dalle qualità già molto sviluppate. Si tratta dell’austriaco Sasa Kalajdzic, classe ’97 e titolarissimo della propria Nazionale maggiore. Il Milan pare molto attratto dalle qualità di questo forte centravanti, già in campo nell’esordio vincente dell’Austria contro la Macedonia del Nord.

Presenti al meeting anche gli agenti di Kalajdzic, che attualmente milita in Bundesliga, precisamente nello Stoccarda. I rossoneri, come è noto, stanno puntando un vice-Ibrahimovic, che di base dovrebbe essere un profilo come quello di Olivier Giroud. Ma non è da escludere a questo punto un colpo a sorpresa, con l’austriaco come nome nuovo.

Leggi anche:

Chi è Kalajdzic, il gigante che ha conquistato la Germania

Ma scopriamo qualcosa in più sul nome nuovo del calciomercato Milan. Kalajdzic è un centravanti puro, di 24 anni, che si sta imponendo già da un paio di stagioni nel campionato tedesco. Un gran colpo dello Stoccarda, club che nel 2019 lo ha acquistato dall’Admira Wacker.

Il cartellino di Kalajdzic costò ai tedeschi solo 1,75 milioni di euro. Un’inezia in confronto al suo valore attuale: oggi il calciatore austriaco viene valutato non meno di 20-22 milioni. Il tutto dopo una stagione esaltante a Stoccarda, con 17 reti ufficiali e sei assist vincenti.

Kalajdzic è un calciatore letteralmente imperioso: è alto due metri precisi e ovviamente è insuperabile sui palloni aerei. Non male come presentazione per il ruolo di vice-Ibrahimovic, visto che anche il campione del Milan è uno dei migliori in questo fondamentale. I rossoneri ci pensano seriamente, ora va verificata la fattibilità dell’operazione.