Milan-Tonali, a lavoro per l’intesa

La fumata bianca per l’acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali non è ancora arrivata. Milan e Brescia a lavoro per trovare la quadra definitiva dell’affare

Sembra non esserci ancora un accordo tra Milan e Brescia per Sandro Tonali. La fumata bianca tanto attesa per il riscatto del centrocampista classe 2000 non è ancora arrivata ma permane l’idea che alla fine l’affare andrà in porto, essendo il volere delle tre parti.

Il calciatore non ha voglia di cambiare aria dopo una sola stagione e lasciare la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Maldini e Massara sono convinti delle qualità di Tonali ma appare evidente che la stagione in rossonero non è andata come ci si aspettava e proprio per questo sono a lavoro con le Rondinelle per trovare un accordo al ribasso (il Milan, in base all’accordo della scorsa estate, avrebbe dovuto versare nelle casse del Brescia 15 milioni di euro più altri 10 di bonus, per il riscatto).

Si allungano i tempo?

La quadra sembrava essere stata trovata con uno sconto di una decina di milioni più il cartellino di Olzer ma qualcosa è andato storto. Come dicevamo, alla fine un punto di intesa verrà trovato, magari con il passaggio al Brescia, in prestito, di Colombo. La trattativa potrebbe dunque allungarsi rispetto ai tempi previsti e salvo clamorosi colpi di scena alla fine la fumata bianca arriverà.