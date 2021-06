Milan-Giroud, sì del francese: incontro per la fumata bianca!

Olivier Giroud al Milan. L’affare ormai è in dirittura d’arrivo: l’attaccante ha detto sì all’offerta dei rossoneri ed è pronto a legarsi al Diavolo per i prossimi due anni

Olivier Giroud ha accetto l’offerta del Milan. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, a Sky Sport. E’ davvero tutto pronto per la fumata bianca, che potrebbe arrivare già nella giornata di domani: il calciatore, che andrà a guadagnare 5 milioni di euro lordi a stagione per due anni, ora deve liberarsi dal Chelsea. Non dovrebbe essere complicato visto che le parti avevano concordato, che qualora Giroud ne avesse fatto richiesta, il club londinese lo avrebbe liberato per firmare con una nuova squadra fuori dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, nella giornata di domani si terrà un vertice a Casa Milan tra l’entourage dell’attaccante, che stasera sarà impegnato con la Francia, per limare gli ultimi dettagli. Si respira grande ottimismo, il Milan è pronto a mettere a segno un nuovo colpo tutto francese.

Leggi anche:

Il Milan è dunque pronto a mettere a segno il primo colpo. I rossoneri hanno, da sempre le idee chiare: l’obiettivo, dopo l’addio di Mario Mandzukic, era quella di affiancare a Zlatan Ibrahimovic un attaccante d’esperienza internazionale in vista della Champions League.

Non è un caso che il piano b sarebbe pronto qualora la firma di Giroud non dovesse arrivare. Come raccontato nelle ultime ore, ci sono stati dei contatti per Edin Dzeko. Il bosniaco può liberarsi a zero dalla Roma e rappresenta dunque un’opportunità di calciomercato.

L’attaccante d’esperienza non sarà però l’unico a varcare i cancelli di Milanello. L’idea di Maldini e Massara è quella di acquistare un giovane da far crescere alle spalle dei due big: il profilo non è ancora chiaro, anche perché si aspettano novità dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Fra una decina di giorni sapremo se lo svedese dovrà davvero operarsi o meno. Sullo sfondo restano così i nomi di Raspadori e Scamacca ma attenzioni a nomi a sorpresa, provenienti dall’estero.