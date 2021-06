L’Atletico Madrid è pronto a chiudere per Sabitzer, abbandonando la pista Rodrigo De Paul, che tanto piace al Milan. I rossoneri nel frattempo aspettano una risposta da Calhanoglu

Non è ancora chiaro chi sarà il numero dieci del Milan nella stagione 2021/2022. Il club rossonero non ha ancora chiuso la porta in faccia ad Hakan Calhanoglu. Il turco si è preso del tempo per dare una risposta, che verosimilmente arriverà al termine degli Europei.

Ad oggi non sono molte le offerte per l’ex Bayer Leverkusen: oltre a quella proveniente dal Qatar, si è fatto avanti l’Atletico Madrid, con una proposta ben lontana dalle richieste dell’entourage del giocatore.

Con i Colchoneros c’è in ballo anche il nome di Rodrigo De Paul, che piace parecchio al Milan ma anche al connazionale Simeone. Appare molto evidente che l’argentino escluderebbe il turco sia in una squadra che nell’altra.

Sportmediaset, ha dato degli aggiornamenti sul futuro di Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato, l’Atletico, da tempo sulle tracce dell’argentino, sarebbe ad un passo dal chiudere per Marcel Sabitzer del Lipsia. Se l’affare dovesse andare in porto, la pista che porta al calciatore bianconero verrebbe abbandonata, lasciando spazio al Milan.

La proposta del Milan per De Paul

I contatti tra le parti, però, starebbero continuando: il club rossonero così come l’Atletico Madrid si è visto richiedere dall’Udinese, per lasciar andare De Paul, una cifra di ben 40 milioni di euro. Troppi per qualunque squadra in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo per via della pandemia. De Paul piace a tante squadra ma convincere i friulani non è per nulla facile.

I rossoneri ci starebbero provando e sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Hauge (interessa più al Watford) e Pobega, che insieme hanno valutazione sui 30 milioni di euro.