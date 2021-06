Tutti pazzi per il centrocampista: per il Milan si complica

Il Milan ha messo anche Svanberg nel mirino per rinforzare il centrocampo. Sul gioiello del Bologna, però, ci sono tante altre squadre anche.

Tra i centrocampisti che il Milan ha inserito come potenziali rinforzi c’è anche Mattias Svanberg. Lo svedese classe 1999 si è messo in luce a Bologna e sembra pronto per fare un ulteriore salto nella sua carriera.

L’ex Malmö adesso è impegnato con la Svezia all’Europeo e la sua valutazione di mercato potrebbe aumentare. Il suo attuale club ci spera e vorrebbe che si scatenasse un’asta per guadagnare il più possibile dalla cessione del giocatore.

Mercato Milan, tanta concorrenza per Svanberg

Oltre al Milan, anche la Juventus in queste settimane è stata associata più volte a Svanberg. I colleghi di calciomercato.it confermano l’interesse delle due squadre per il calciatore scandinavo, ma aggiungono che ce ne sono anche altre alle quali dover prestare attenzione.

In Serie A pure Atalanta, Lazio e Napoli hanno manifestato il loro interesse per Svanberg. A queste pretendenti si aggiungono anche quelle della Premier League e l’Atletico Madrid. Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros, apprezza molto il centrocampista del Bologna e lo vorrebbe prendere per rinforzare la mediana di Diego Pablo Simeone.

Stando alle indiscrezioni emerse, il club rossoblu valuta circa 18-20 milioni di euro il proprio gioiello. Ci sono tante società interessate e il prezzo potrebbe anche salire. Sicuramente il Milan non parteciperà ad alcuna asta, considerando che ha già dei titolari a centrocampo e che lo svedese partirebbe come riserva.

Svanberg nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze condite da 5 gol e 2 assist. Migliorato il rendimento rispetto a quella precedente (una rete e un assist in 27 partite). L’ex Malmö ha notevoli margini di miglioramento e attende la giusta chiamata per mettersi alla prova in una realtà maggiormente ambiziosa di quella bolognese.