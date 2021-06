Dalla Francia – Milan, primi contatti per un clamoroso ritorno

Secondo il giornalista di Foot Mercato Santi Aouna i rossoneri sarebbero tornati su Tiémouè Bakayoko. Anche l’Atletico sul centrocampista.

Continuano a circolare nomi in chiave mercato per quanto riguarda il centrocampo del Mila. In quella zona del campo le certezze dei rossoneri, attualmente, restano solo Kessie e Bennacer. Meité non è stato riscatto e per Tonali la strada sembra essere ancora in salita. Ecco che quindi torna ad essere accostata al Milan una vecchia conoscenza, Tiémouè Bakayoko.

La notizia arriva dalla Francia. Se da una parte l’Equipe parla di Kamara del Marsiglia in orbita rossonera, Foot Mercato spiega invece che il Diavolo sta valutando di riportare a Milano l’ex Monaco e Chelsea. Il giornalista Santi Aouna, attraverso il suo profilo Twitter, ha spiegato che rossoneri piace ancora il centrocampista, reduce dall’ultima stagione a Napoli. I primi contatti sarebbero già stati avviati

🚨Info : En plus de l’Atlético Madrid, Tiémoué Bakayoko 🇫🇷 plaît toujours à l’AC Milan. Des premiers contacts ont été initiés avec son agent. https://t.co/5wFM3QsDS7 pic.twitter.com/QTiGi0LxM0 — Santi’ FM (@Santi_J_FM) June 15, 2021

Non solo il Milan sulle sue tracce

Bakayoko arrivò al Chelsea nell’estate del 2017 dal Monaco per la cifra monstre di 40 milioni. Con il Diavolo ha già giocato una stagione in prestito (2018-19) lasciando un ottimo ricordo. L’ultima stagione sotto l’ombra del Vesuvio è stata particolarmente soddisfacente. Con i partenopei infatti ha collezionato 44 presenze mettendo a segno una rete. La Serie A ha sempre permesso al francese di esprimersi al meglio.

Come spiega il quotidiano francese, Bakayoko ha ancora un anno di contratto con il Chelsea anche se difficilmente rimarrà a Londra. Su di lui c’è soprattutto l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, ma anche due club francesi: Nizza e Lione. Difficile che il centrocampista classe 1994 torni però in Ligue 1. Per il Milan potrebbe essere un ottimo innesto nel 4-2-3-1 di Pioli, nonché un ritorno particolarmente gradito dai tifosi.