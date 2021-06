Sky – Milan, offerta ufficiale per Adli: cifre e dettagli

Il Milan fa sul serio per Amine Adli, e ha presentato la prima offerta al Tolose. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale: le cifre

Dopo poche ore dalla notizia di un interessamento del Milan per Adli, è arrivata la prima offerta ufficiale da parte dei rossoneri al Tolosa. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio, in diretta durante la messa in onda del programma L’Originale. L’esperto di calciomercato aveva già dato nella serata di ieri il giovane come possibile rinforzo, e oggi sarebbe dunque arrivato il primo affondo da parte della dirigenza.

Il Milan fa sul serio dunque per il classe 2000, che ha trascinato il Tolosa al terzo posto della Ligue2 con 8 gol in 33 presenze. La sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni.

Milan, offerta per Adli: le cifre

Gli occhi del Milan erano finiti già da qualche mese sul giovane esterno francese. Nelle ultime ore però, la pista Adli si è fatta molto calda, e i rossoneri hanno piazzato l’affondo. Affondo che potrebbe essere decisivo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il conduttore di Calciomercato L’Originale ha dato i dettagli dell’offerta nella serata di oggi, in diretta. Si parla di 5 milioni più bonus, e adesso si attendono risposte dal club francese. C’è fiducia da parte del Milan che il giovane classe 2000 possa essere un valido rinforzo di questo mercato estivo.