Gattuso torna in panchina: pronto a volare a Londra

Gennaro Gattuso può diventare il nuovo allenatore del Tottenham. La trattativa tra gli Spurs e Paulo Fonseca è infatti saltata

Gennaro Gattuso potrebbe subito trovare una nuova panchina, prestigiosa. Dopo la separazione con la Fiorentina, avvenuta poche ore fa, per via di alcune incomprensioni di mercato, legate a Mendes, l’ex allenatore del Napoli è pronto a ripartire dal Tottenham.

Niente Fonseca

Gli Spurs, infatti, non saranno allenati da Paulo Fonseca: come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa tra e il club londinese e l’ex Roma si è arenata per motivi fiscali. Senza la firma del portoghese, il Tottenham avrebbe individuato in Gennaro Gattuso il profilo giusto dal quale ripartire.