Il Milan ha un grosso rimpianto: “Proposi Haaland, lo rifiutarono”

Erling Haaland sarebbe potuto approdare al Milan qualche tempo fa. A rivelarlo è l’agente internazionale, Louis Boni

Erling Haaland è indubbiamente uno tra gli attaccanti più forti in circolazione. Un centravanti classe 2000 esplosivo e dalle caratteristiche uniche. Oggi, i più grandi top club d’Europa si farebbero in quattro pur di averlo tra le proprie fila, ma il costo del suo cartellino è salito alle stelle. Il Real Madrid e il Chelsea si stanno facendo battaglia per averlo in rosa la prossima stagione, ma è chiaro che non sarà così semplice.

Eppure, prima di sbocciare completamente, il talento norvegese avrebbe potuto rappresentare una ghiotta occasione per il mercato rossonero. Infatti, come rivelato da Louis Boni a Radio Kiss Kiss, Erling Haaland è stato proposto al Milan qualche anno fa. Purtroppo, in quel momento, le strepitose doti dell’attaccante non era ancora note e il club rossonero ha virato su altri profili. Una notizia che fa disperare i tanti fan rossoneri, dato che oggi il norvegese è considerato uno dei giocatori più preziosi al mondo.

Boni, intermediario che ha curato gli interessi di Haaland in passato, ha raccontato il particolare retroscena all’emittente radiofonica sopracitata. Queste le sue parole:

«In passato ho suggerito il profilo di Halland a squadre come Milan e Roma, eppure nessuno ha voluto credere in lui. Haaland, inizialmente è stato sottovalutato da molti.»