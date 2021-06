Kjaer: “Oggi giochiamo per Eriksen. Shock indelebile”

Simon Kjaer ha espresso sui social quanto accaduto. Il capitano danese ha pubblicato un bellissimo messaggio dedicato ad Eriksen e ai tifosi

Finalmente un messaggio di Simon Kjaer! Il capitano della Danimarca ha pubblicato sui social il suo profondo pensiero dopo il dramma avvenuto attorno al compagno Christian Eriksen. Per fortuna la tragedia è stata scampata, in quanto il numero 10 danese è fuori pericolo di vita, ma ovviamente la paura e l’angoscia provate saranno indelebili; soprattutto per chi ha vissuto la scena in prima persona.

E tra questi c’è ovviamente Simon Kjaer, colui che ha dato il primo soccorso ad Eriksen. Dopo giorni bui e difficili, il difensore rossonero si è espresso sui social, a poche ore prima del match contro il Belgio. Kjaer ha voluto suonare la carica in vista della vicina gara degli Europei, e lo ha fatto in nome del compagno e amico Christian Eriksen.

Leggi anche:

Questo il messaggio del difensore sui social:

“Sono stati giorni molto difficili in cui il calcio non era la cosa più importante. Uno shock che siederà in me – e in tutti noi – per sempre! L’unica cosa che conta è che Christian stia bene! Sono orgoglioso di come abbiamo agito come squadra e di come siamo stati uniti in questo periodo difficile. Sono commosso e profondamente grato per il supporto.

Andiamo in pista contro il Belgio con Christian nel cuore e nella mente. Ci dà una calma che ci permette di concentrarci sul calcio. Giochiamo per Christian, e giochiamo come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo ottenere.

Come sempre: facciamo del nostro meglio. Forza Danimarca!”.