Gazzetta – Kjaer potrebbe saltare Danimarca-Belgio: il motivo

Simon Kjaer potrebbe non scendere in campo nella gara di oggi contro il Belgio. Il difensore e capitano della Danimarca è ancora molto scosso da quanto accaduto a Eriksen

Quanto accaduto a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia ha scosso tutto il mondo sportivo, e non solo. Ovviamente, per i giocatori che hanno vissuto in campo il dramma sarà stato ancora più pesante e angoscioso. Simon Kjaer, capitano della formazione danese che ha dato il primo soccorso al connazionale, ne è uscito fortemente scosso dall’accaduto.

Oggi pomeriggio, alle 18.00, andrà in scena Danimarca-Belgio, e il difensore rossonero potrebbe non prender parte alla gara dal primo minuto. A riferire tale possibilità è la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come Simon Kjaer sia ancora troppo provato e destabilizzato da quanto accaduto a Christian Eriksen. Il capitano della formazione danese potrebbe quindi optare per partire dalla panchina. In questo caso, afferma la rosea, potrebbe essere sostituto dal difensore e compagno Jannik Vestergaard.