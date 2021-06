Tomori felice per il riscatto: “Vi aspetto a San Siro, non vedo l’ora”

Il difensore rossonero mostra sui social tutta la sua soddisfazione per la chiusura dell’affare. Tomori non vede l’ora di cominciare.

Fiyako Tomori ha reso nota tutta la sua felicità per la conclusione della trattativa fra Milan e Chelsea. Da oggi il difensore è ufficialmente rossonero fino al 30 giugno del 2025. Le prime parole da calciatore del Milan sono arrivate direttamente dal suo profilo Twitter e recitano un bel “Forza Milan“.

A breve il calciatore interverrà anche sul canale Twitch del Milan per raccontare le sue prime emozioni. Dopo sei mesi entusiasmanti della scorsa stagione Tomori non vede l’ora di continuare la sua avventura in rossonero. Su Instagram il calciatore ha invece ringraziato il Chelsea.