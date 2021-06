Tomori al Milan: rimpianto Chelsea, tifosi blues scatenati

Tantissimi i messaggio al comunicato ufficiale del Chelsea legato a Fikayo Tomori. Nel mirino finisce Lampard, per averlo ceduto ma tantissimi sono i tweets in cui si augura il meglio al giocatore

“Il Chelsea è grato a Fikayo per il suo contributo al club, dal livello giovanile alla prima squadra, e gli augura il meglio per la sua carriera futura“, si conclude, così il lungo comunicato, con cui il Chelsea, ha voluto salutare Fikayo Tomori, riscattato ufficialmente dal Milan.

I blues – attraverso i propri canali ufficiali – hanno così fatto i migliori auguri al difensore. Il post pubblicato su Twitter è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi inglesi: tanti in bocca al lupo ma anche diversi tweet in cui si mostra dispiacere per l’addio di un difensore destinato a crescere ancora. Tanti i messaggi, infine, che vedono come protagonista Lampard, colpevole – secondo molti – di non aver creduto in Tomori.

Ecco alcuni tweet:

Best cb in seria a of all time — Luke ⭐️⭐️ (@RoyalReeceSZN) June 17, 2021