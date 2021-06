Riscatto Tonali: la promessa del Milan e gli interessi del Brescia

La trattativa per il riscatto di Tonali va per le lunghe. Milan e Brescia non hanno un accordo, però sono in contatto per raggiungerlo presto.

Ieri scadeva il termine per esercitare il diritto di riscatto di Sandro Tonali, ma il Milan non ha fatto scattare l’opzione. È ancora in trattativa con il Brescia per acquistare il giocatore a condizioni economiche migliori di quelle pattuite inizialmente.

Com’è noto, il club rossonero aveva versato 10 milioni di euro per il prestito oneroso ed erano previsti altri 15 milioni per il riscatto più ulteriori 10 milioni di bonus. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiesto uno sconto a Massimo Cellino, che lo aveva accordato. Il prezzo di acquisto sarebbe passato a 10 milioni e i bonus a 5, più l’inserimento del giovane milanista Giacomo Olzer. Sembrava fatta, poi i dirigenti rossoneri hanno preteso uno sconto aggiuntivo e qui i negoziati si sono bloccati.

Riscatto Tonali, Milan e Brescia lavorano all’accordo

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan ha un’arma a suo vantaggio, dato che senza riscatto di Tonali il Brescia deve restituire 5 dei 10 milioni versati per il prestito oneroso. La trattativa tra le parti andrà avanti nei prossimi giorni e le parti hanno fatto sapere che tutto sta avvenendo in un clima di massima collaborazione per trovare la migliore soluzione.

Cellino, comunque irritato per il comportamento del Milan, è disposto a negoziare un nuovo accordo. Vorrebbe l’inserimento di Lorenzo Colombo nell’operazione. L’attaccante, che ha giocato in prestito alla Cremonese nella seconda parte della scorsa stagione, è molto gradito al presidente del Brescia. Se questa richiesta venisse esaudita, sarebbe più facile giungere alle firme.

Il club rossonero ha promesso a Tonali di tenerlo, lui vuole rimanere a Milanello. La sensazione è che alla fine un’intesa verrà trovata, però i tempi potrebbero non essere brevi. Trapela fiducia sul fatto che la situazione si sbloccherà, ma adesso si attende di capire che piega prenderà la trattativa.

Il Brescia aveva già fatto uno “sforzo” accettando di rivedere le cifre dell’affare e dicendo sì all’aggiunta di Olzer. Il dietrofront milanista lo ha, ovviamente, indispettito. Comunque c’è tuttora la possibilità di arrivare a una fumata bianca prima della fine giugno. Sarebbe clamoroso se Tonali tornasse alle Rondinelle, dove comunque resterebbe poco perché non mancano delle squadre a lui interessate.