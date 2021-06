Calciomercato Milan – Affare Adli, c’è un pericolo | Attesa una risposta

Adli è un obiettivo reale del Milan, che si è mosso sia con gli agenti che con il Tolosa. Ma non è l’unico club ad aver compiuto le sue mosse.

Non è un segreto che il Milan abbia messo gli occhi su Amine Adli, talento di proprietà del Tolosa. Da settimane sono in corso dei contatti per un suo trasferimento in rossonero.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono fiduciosi di riuscirsi ad assicurare colui che è stato nominato migliore giocatore dell’ultima Ligue 2. Per lui 8 gol e 7 assist in 33 presenze collezionate in campionato. Il francese classe 2000 è può giocare sia da seconda punta che da esterno destro offensivo. All’occorrenza pure da trequartista. Duttilità tattica e doti tecniche non gli mancano.

Adli tra Milan e Marsiglia: il prezzo del Tolosa

Il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan non è il solo ad essere fortemente interessato ad Adli. Il concorrente più temibile è il Marsiglia, club che il giocatore tifava da ragazzino.

La società rossonera ha messo sul tavolo un’offerta da circa 5 milioni di euro più 2 di bonus. Una proposta vicina alla richiesta del Tolosa, che valuta 8 milioni il cartellino del talento in scadenza di contratto a giugno 2022.

Milan e Marsiglia hanno avuto contatti con l’entourage di Adli, dal quale è attesa una risposta entro la fine della settimana. Se il giocatore esprimerà preferenza per un trasferimento in rossonero, allora Maldini e Massara potranno accelerare la trattativa con il Tolosa.

Il Milan spera di avere la meglio sul Marsiglia, che già nell’ultima finestra invernale del calciomercato si era fatto avanti concretamente per assicurarsi il ragazzo. Allora fu il presidente del Tolosa a dire no alla cessione, contava su Adli per provare a guadagnarsi la promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1. Missione fallita, dato che la squadra non ha superato il Nantes nello spareggio. Adesso l’addio è necessario, vista la scadenza contrattuale fissata per giugno 2022.