Calciomercato Milan, idea per la trequarti | Colpo dalla Serie B!

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un trequartista brasiliano. Il costo del suo cartellino è modico ma la concorrenza è spietata

Il Milan continua ad aspettare, o almeno sembra, Hakan Calhanoglu. Il trequartista sta prendendo ancora tempo, forse in attesa di qualche proposta che potrebbe regalargli la sua comparsa agli Europei. Il club rossonero non si sta di certo adagiando sugli allori, anzi. Maldini sta già sondando alcuni possibili sostituti del turco numero 10.

Sfumato Rodrigo De Paul, che pare essere ad un passo dall’Atletico Madrid di Simeone, unico club che gli ha offerto una somma solo cash (35 milioni di euro), il Milan sta guardando ad altri trequartisti interessanti. L’idea è sempre quella di trovare un buon giocatore a prezzi contenuti, per questo è finito nel mirino del mercato rossonero, Messias. Il trequartista del Crotone, secondo le ultime indiscrezioni, è un profilo che piace a diversi club.

La squadra calabrese, dopo la retrocessione in Serie B, è quasi obbligata a vendere i suoi pezzi più prestigiosi, e ovviamente il brasiliano Messias è uno fra questi. Classe 1991, Junior Messias è sicuramente un trequartista che merita di giocare ad alti livelli, per questo il Crotone non farebbe alcuna opposizione alla sua cessione.

Come dicevamo, però, la concorrenza è molto folta, e c’è un club in pole nella pista che porta a Messias.

Messias, tutti lo vogliono ma il Torino è in vantaggio

A confermare l’interesse del Milan per Junior Messias è il quotidiano Tuttosport in edicola stamattina. La fonte ha affermato che il brasialiano potrebbe liberarsi dal Crotone per una somma vicina ai 10-12 milioni di euro. Su di lui, oltre al Milan, c’è l’interesse di Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta.

Ma attenzione, perchè un altro club è in pressing sul trequartista brasiliano, è ha già presentato un’offerta. Si tratta del nuovo Torino di Ivan Juric. Il club granata ha offerto al Crotone una cifra che oscilla tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Ad oggi, il Torino pare essere il club più vicino ad acquistare Junior Messias.

Vedremo come si evolverà la situazione attorno al brasiliano, che sicuramente può rappresentare un buon rinforzo per diverse squadre di Serie A. Messias, nella scorsa stagione, ha realizzato ben 9 gol e 4 assist in 36 presenze.