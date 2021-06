Infortunio Ibrahimovic, comunicato ufficiale: intervento al ginocchio riuscito

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad un intervento al ginocchio nella giornata di oggi. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso una nota ufficiale

Come vi abbiamo raccontato stamattina, Zlatan Ibrahimovic si è recato oggi a Roma per sottoporsi ad un consulto medico e comprendere le condizioni del suo ginocchio sinistro. Il controllo ha dato evidentemente esito negativo. La terapia conservativa al ginocchio infortunato non ha dato i suoi frutti, e il gigante svedese si è sottoposto nell’immediato ad un intervento di artroscopia. A dare la notizia è direttamente il club rossonero, che ha comunicato il fatto attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

L’operazione, come testimonia il comunicato, è riuscita con successo. Zlatan Ibrahimovic comincerà da subito il percorso riabilitativo.

Questa la nota ufficiale del Milan:

“AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo”.

Secondo Sky Sport, l’attaccante svedese potrà tornare in campo per metà agosto.