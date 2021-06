Clamoroso El Chiringuito: “Sergio Ramos ha parlato col Milan”

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione. L’ormai ex difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola ha parlato con il Milan.

Clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo ‘El Ciringuito’ l’ormai ex difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato con il Milan. Incredibile colpo di scena che cambierebbe completamente lo spessore del mercato rossonero. Ramos dopo 16 anni ai Blancos potrebbe approdare in rossonero. 20 milioni per la firma e due anni di contratto a 15 milioni a stagione. Queste sono le richieste del calciatore. Seguono aggiornamenti.

Che il futuro del difensore sia lontano da Madrid è ormai certo. Negli ultimi giorni si parlava di Paris Saint German o di Premier League, ma nella giornata di ieri sua moglie, Pilar Rubio, aveva pubblicato un tweet con dei cuori rossoneri, indizio che fa sognare i tifosi rossoneri. Dopo 671 presenze con Le Merengues e 101 reti, Ramos potrebbe quindi sbarcare a Milano.

Un affare complicato, nonostante Maldini

Inutile dirvi che si tratta di un’indiscrezione che va presa con le pinze. Il Milan sta affrontando un percorso importante per rimettere a posto i conti e i bilanci; è anche questo uno dei motivi che si nasconde dietro l’idea di lasciar partire Donnarumma e di risparmiare così uno stipendio lordo da 12 milioni all’anno. Le richieste di Sergio Ramos sono proibitive, impossibili per le casse di via Aldo Rossi: sarebbe, in totale, per soli due anni di contratto, un’operazione da 50 milioni netti. Cifre davvero assurde che il Milan non può permettersi. Inoltre parliamo di un calciatore di 35 anni e sappiamo come Elliott non sia troppo d’accordo con questo tipo di investimenti (Ibrahimovic è l’unica eccezione).

Un ostacolo troppo grande nonostante il rapporto fra Sergio Ramos e Paolo Maldini. La stima è reciproca, per il difensore spagnolo il dirigente rossonero è semplicemente un idolo. Non ha mai perso l’occasione per spendere belle parole per lui. Lo ha incontrato diversi anni fa, come testimonia la foto di seguito: i due si sono scambiati la maglia e da lì è nato un reciproco rapporto di stima e affetto. E non è finita qui.

🔥🇪🇦 Dopo l’arrivo di #Tomori il #Milan pensa a rinforzare l’attacco. Ma l’idea #Ramos piace molto a #Maldini che vorrebbe dare ai tifosi un regalo Champions di spessore. Se i 🔴⚫ dovessero riuscire a piazzare #Romagnoli per lo spagnolo potrebbe aprirsi una strada verso Milano pic.twitter.com/QqlLwKJe8e — Duivel 🇮🇹 (@AcmDuivel) June 17, 2021

Sergio Ramos e Maldini si sono incontrati anche nell’estate del 2018 in occasione di un torneo amichevole al Santiago Bernabeu fra il Milan e il Real Madrid. Maldini consegnò il trofeo al grande capitano il quale, prima di prenderlo, si tolse il cappello di fronte al grande idolo di sempre. Insomma, un gesto bellissimo molto apprezzato dallo stesso Maldini e anche da tutti i tifosi rossoneri. Che adesso sognano questo grande colpo di mercato, purtroppo difficile da realizzare. Ricordiamo, per la cronaca, che El Chiringuito rivelò la foto di Maldini a Ibiza insieme a Theo Hernandez nell’estate del 2019.