Dalla Francia – Il Milan si avvicina al talento del Marsiglia

Il Milan è attivissimo in questa fase del mercato. Arrivano altre indiscrezioni su un obiettivo francese, seguito da vicin0 dalla società rossonero. Dalla Francia infatti fanno sapere che Maldini vorrebbe portare a Milano Boubacar Kamara, difensore (e all’occorrenza centrocampista) del Marsiglia. Il giocatore, in scadenza di contratto tra un anno, dovrebbe lasciare i francesi in questa sessione di mercato.

A rivelarlo è il giornalista della testata lephoceen.fr, Romain Canuti: “Il Milan si è seriamente avvicinato a Boubacar Kamara. Il giocatore che immaginava invece di essere contatto dai club inglesi, inizia a chiedersi se sia il caso di continuare la carriera in Serie A”. Questo il tweet del giornalista.

#mercatOM Le Milan AC a approché sérieusement Boubacar Kamara. Le joueur, qui s’imaginait plutôt être contacté par des clubs anglais cet été, commence à se demander si ça vaut le coup de continuer sa carrière en Série A. — Romain Canuti (@romcanuti) June 17, 2021

Kamara è in scadenza: un’opportunità da cogliere

Kamara è considerato uno dei prospettivo più interessanti della Ligue 1. Il suo valore di mercato, in termini assoluti, si aggira intorno ai 30-35 milioni (come affermato dall’agente Bruno Satin) ma il ragazzo è in scadenza nel prossimo anno e l’OM potrebbe accettare offerte inferiori. Il classe 1999 è di fatto un jolly che può agire anche in mediana. I rossoneri lo vedrebbero bene anche come sostituto di Franck Kessie.

Il Milan non vorrebbe spendere più di 12 milioni di euro per questa operazione, ma i francesi ne vorrebbero almeno 20. Le parti stanno lavorando per trovare un punto d’incontro.