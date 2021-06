Dalla Francia arrivano novità sul possibile arrivo di Boubacar Kamara al Milan. Non ci sarebbero offerte dall’Inghilterra e il calciatore appare sempre più convinto di dire sì ai rossoneri

Continuano ad arrivare notizie in merito a Boubacar Kamara. Il calciatore classe 1999 è da tempo nel mirino del Milan e il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 potrebbe favorire un suo trasferimento in rossonero.

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato di una proposta di circa 12 milioni di euro da parte del club, rispedita al mittente dal Marsiglia. L’OM lo valuta quasi il doppio 20-25 milioni ma è evidente che i transalpini non possono tirare troppo la corda visto il contratto in scadenza fra poco più di un anno.

Kamara è un profilo che piace al Milan: a soli 21 anni, il calciatore, capace di giocare sia da mediano, che da difensore centrale, ha già maturato una grande esperienza e i margini di miglioramento sono davvero importanti. Senza il contratto in scadenza nel 2022, il suo valore si aggirerebbe sui 35/40 milioni di euro.

Si avvicina al Milan

Come dicevamo, dalla Francia arrivano novità in merito al possibile acquisto di Kamara da parte del Milan: i rossoneri – secondo quanto riferito dal giornalista francese Romain Canuti – si sarebbero seriamente avvicinati al calciatore. Il classe 1999 – si legge – aveva immaginato di essere contattato da club inglesi, sta iniziando a chiedersi se sia il caso di continuare a giocare in Serie A.

Una disponibilità, dunque, da parte di Kamara, che arriverebbe dopo il poco interesse dei club inglesi. L’assenza di squadre di Premier League sulle tracce del giocatore del Marsiglia, è certamente una buona notizia per il Milan, che potrebbe così avere strada spianata per il giocatore.