Sky – Rinnovo Calhanoglu, gli aggiornamenti: cosa filtra dal Milan

Le sensazioni per il rinnovo del turco non sono positive. Secondo Sky il Milan ha poca fiducia e sta cominciando a cautelarsi.

Diminuiscono le chance di vedere ancora Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan. La trattativa infinita peri il rinnovo del turco non sembra dare sensazioni positive. Ora il centrocampista è impegnato all’Europeo ma i rossoneri, consci della sua poca convinzione, stanno già valutando ipotesi alternative. Luca Marchetti, giornalista di Sky, soffermandosi sul mercato del Milan ha detto: “I rossoneri in questo momento hanno poca fiducia di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. Il giocatore tentenna troppo e il Milan ha bisogno di pianificare la prossima stagione”.

Marchetti ha poi parlato delle altre operazioni della società, proprio in virtù dei dubbi del turco: “Ecco perché Paolo Maldini ha formulato un’offerta di 5 milioni per Amine Adli. Su questo giocatore invece c’è fiducia perché il Milan ritiene che l’offerta sia congrua”. Il centrocampista francese non rimpiazzerebbe Calhanoglu ma comunque è un colpo offensivo importante che dimostra che i rossoneri sono attivi e non hanno bisogno di aspettare.