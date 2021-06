Laxalt in viaggio verso la Russia | Fissate visite mediche

Diego Laxalt rappresenta la prima cessione del Milan del mercato estivo. Il paraguaiano è in viaggio per la Russia

Portata a termine con successo la prima cessione del mercato rossonero. Il Milan è riuscito a piazzare il primo esubero della sua rosa. Si tratta di Diego Laxalt, esterno sinistro che il club rossonero aveva acquistato nel 2018 e che mai ha convinto con le prestazioni sul campo. Dopo il primo anno in rossonero, infatti, il classe 1993 è stato mandato in prestito al Torino, e anche in quell’occasione non è riuscito a far bene.

A maggio di quest’anno, dopo la stagione in prestito al Celtic e il mancato riscatto, ha fatto ritorno al Milan che ha subito cercato un acquirente. Ebbene, in poco tempo, Maldini e Massara sono riusciti a chiudere la trattativa con la Dinamo Mosca e a vendere Diego Laxalt per una cifra di 4 milioni di euro.

Come riferisce Daniele Longo sui propri canali social, Laxalt è in questo momento in viaggio per la Russia. Il giornalista ha spiegato che il giocatore è partito direttamente dal suo paese natale, il Paraguay, con un volo che atterrerà a Mosca. Lunedì, Diego Laxalt si sottoporrà alle consuete visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva. Seguirà l’annuncio ufficiale del suo acquisto da parte della Dinamo Mosca.