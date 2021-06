Milan, presentata prima offerta per il centrocampista | I dettagli

Il Milan è intenzionato ad acquistare il giovane centrocampista, e ha già presentato la prima offerta. C’è distanza tra le parti

Il Milan è sicuramente uno tra i club più attivi nella sessione di mercato da poco iniziata. Maldini e Massara sono a lavoro per perfezionare la rosa di Stefano Pioli e renderla competitiva in vista della prossima stagione. Con la Champions League da disputare, il Milan avrà bisogno di ogni reparto al completo, e con tutti giocatori di qualità.

Per quanto riguarda il centrocampo, si punta a regalare a Pioli almeno quattro giocatori. L’obiettivo principale è quello di formalizzare e definire una volta per tutte il riscatto di Sandro Tonali. Ma con Soualiho Meite rispedito a Torino, il Milan è alla ricerca di un quarto centrocampista di talento. Il destino di Rade Krunic è ancora tutto da definire, ma è chiaro che il bosniaco è più considerato un jolly che un mediano vero e proprio.

Ecco che il Milan è alla ricerca di un ulteriore centrocampista. Interessante e caldo è il nome di Marin, giovane mediano in forza al Cagliari. Ma Maldini e Massara, in realtà, considerano obiettivo principale Boubacar Kamara, il classe 1999 in forza al Marsiglia. Il giovane francese sarebbe un colpo gradito un pò a tutto l’ambiente rossonero, ma non sarà così semplice strapparlo al club che lo ha cresciuto.

Kamara, il Marsiglia chiede 20 milioni – L’offerta del Mila.

Boubacar Kamara è sicuramente un giovane di talento, ma che ovviamente deve ancora crescere e sbocciare del tutto. Ad ogni modo, il Marsiglia lo considera un pezzo pregiato e per questo lo valuta una somma superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra che stupisce e non poco, dato che il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riferisce TuttoSport nella sua edizione odierna, il Milan ha già fatto una sua offerta, che però è stata rispedita al mittente dal Marsiglia. Il club rossonero ha messo sul piatto una somma vicina ai 12 milioni di euro più eventuali bonus. Nulla da fare, i dialoghi vanno avanti ma dovrà essere trovata la giusta quadra all’affare. Su Kamara ci sono anche club di Premier League, ma il giocatore pare preferire la destinazione rossonera.