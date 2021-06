Obiettivo Junior Firpo: rimane in piedi la possibilità di uno scambio

Il Milan punta forte sul terzino del Barcellona. Rimane viva l’ipotesi dell’inserimento di una contropartita per mettere a segno il colpo

Uno degli obiettivi principali del mercato rossonero è sicuramente quello di acquistare un terzino sinistro. C’è la necessità di trovare una riserva di qualità a Theo Hernandez, e c’è un profilo su cui il Milan è in pressing. Si tratta di un giocatore che poteva approdare in rossonero già a gennaio, e adesso la possibilità di acquisirlo si è fatta più concreta.

È Junior Firpo il profilo prescelto da Maldini e Massara, terzino dominicano in forza al Barcellona sino ad adesso. Firpo non fa più parte dei piani tecnici di Ronald Koeman, per questo il club blaugrana vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Il Barcellona conta di guadagnare dalla vendita del terzino una somma vicina ai 16 milioni di euro, ma il Milan non è disposto all’acquisto. L’idea iniziale della dirigenza rossonera era quella di acquisire il giocatore attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, ma anche in questo caso il Barca non è d’accordo.

Si è inoltre parlato del possibile scambio con Alessio Romagnoli, una contropartita per arrivare al terzino dominicano. Il Barcellona però non ritiene il difensore italiano un profilo appetibile, e sta pensando ad altri possibili rossoneri interessanti da intavolare nella trattativa che porta Junior Firpo al Milan.

Junior Firpo al Milan – Il Barcellona pensa a Kessie o Tonali

Junior Firpo ha offerte anche dalla Premier League: ci sono West Ham e Southampton su di lui, ma il giocatore preferisce la pista italiana. Oltre al Milan, anche Napoli e Fiorentina hanno pensato a lui. Il dominicano ha però le idee chiare, quella rossonera è la destinazione più gradita.

Bisogna però trovare la quadra giusta all’affare, e il Barca per andare incontro al Milan sta valutando l’inserimento di una contropartita che però non porta il nome di Alessio Romagnoli. Al club blaugrana, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, piacciono molto i profili di Tonali e Kessie. È chiaro che il Milan non è disposto a cedere due dei centrocampisti sui quali conta di più, e ovviamente il loro prezzo è superiore alla valutazione di Firpo.

Ma la medesima fonte ne è sicura. Milan e Barcellona valutano lo scambio una possibile formula per la cessione/acquisizione di Junior Firpo. I due club continueranno a studiare il possibile affare.