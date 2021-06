Italia-Galles, le formazioni ufficiali: Mancini fa turnover

Le formazioni ufficiali di Italia-Galles, terza ed ultima giornata della fase a gironi di Euro2020. Roberto Mancini fa un ampio turnover

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Italia-Galles, ultima gara per gli azzurri per quanto riguarda la fase a gironi degli Europei 2020. La Nazionale guidata da Roberto Mancini, grazie alle strameritate vittorie contro Turchia e Svizzera, è già qualificata agli ottavi di finale della prestigiosa competizione continentale. Ciò non toglie che gli azzurri daranno il tutto per tutto in campo per trovare la terza vittoria e non rompere il fantastico record di vittorie.

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Mancini e Robert Page schiereranno in campo tra poco. Il CT dell’Italia, come già preannunciato, ha optato per un ampio turnover. Ecco di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Jorginho, Verratti, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct: Mancini.

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. Ct: Robert Page