Donnarumma al PSG, confermate le visite mediche domani

Come già preannunciato in questi giorni, Gianluigi Donnarumma si sottoporrà molto presto alle visite mediche per il PSG

È davvero finita la lunga e intensa storia tra il Milan e Gianluigi Donnarumma. Al contrario delle numerose aspettative, il fatidico rinnovo di contratto non è arrivato, e il club rossonero ha anticipato qualsiasi controversia con l’acquisto di Mike Maignan dal Lille. Dopo un mese molto caldo e pieno dubbi, fatto di continue indiscrezioni che vedevano la Juventus in pole, l’ormai ex numero 99 rossonero ha trovato il club del suo futuro.

Il Paris Saint Germain ha raggiunto l’accordo con Mino Raiola, manager di Gigio, assicurando al portierone italiano un ingaggio stagionale di 10 milioni di euro; quello che il noto agente chiedeva al Milan per il rinnovo. Donnarumma sarà, quindi, prestissimo, un nuovo giocatore del ricco club parigino.

Infatti, come affermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, Gigio effettuerà domani le consuete visite mediche direttamente da Firenze. I medici del PSG si recheranno a Coverciano per i controlli al giocatore, dato che è impegnato con la sua Nazionale agli Europei 2020. Dopodiché, Gianluigi Donnarumma firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain sino al 2026.

Terminata quindi la baraonda attorno al futuro dell’ex rossonero. Il suo addio al Milan sembrava una cosa impossibile, eppure…

