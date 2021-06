Donnarumma sostituito in Italia-Galles: fischi dall’Olimpico

Fischi per Donnarumma all’uscita dal campo nel finale di Italia-Galles. L’Olimpico ha colto di sorpresa il portiere ex Milan

Verso la fine di Italia–Galles, il commissario tecnico Roberto Mancini ha voluto mettere in campo Salvatore Sirigu per concedergli qualche minuto di partita. Sostituito, ovviamente, il titolare Gianluigi Donnarumma. Ed è qui che è successo qualcosa di inatteso: buona parte dell’Olimpico ha accompagnato la sua uscita dal campo con una dei fischi. Gigio ha reagito con dei sorrisi.

Un episodio che fa riflettere molto. Donnarumma, come tutti sanno, ha deciso di dare una “svolta” alla sua carriera: niente rinnovo con il Milan e firma con il Paris Saint–Germain per 10 milioni di euro a stagione più bonus. Domani, come confermano le ultime indiscrezioni di calciomercato, le visite mediche a Firenze e poi la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Mauricio Pochettino.

Gigio ha rifiutato più volte la proposta del Milan di rinnovare a 7 milioni più uno di bonus (il contratto, quello in vigore fino al 30 giugno, è di 6 milioni); un’offerta molto importante nonostante la crisi dovuta al Covid. Tutti si aspettavano un moto d’orgoglio e di affetto nei confronti del club che lo ha cresciuto e lanciato ad altissimi livelli; e invece ha sempre preso tempo, fino a convincere Maldini e Massara a passare ai fatti. Hanno ritirato l’offerta e preso subito Maignan del Lille. Un epilogo che farà ancora tanto discutere e che, a quanto pare, ha segnato parecchio il parere dei tifosi – e non solo quelli del Milan – nei suoi confronti.