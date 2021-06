Calhanoglu, il tempo stringe: il Milan ha preso un’importante decisione

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, pare che la dirigenza del Milan abbia fissato la deadline per una risposta di Calhanoglu: l’ultima data disponibile

Ormai ai limiti del ridicolo, tra silenzi e dichiarazioni fuorvianti, il rinnovo di Calhanoglu continua a tener banco in casa Milan. Come avvenuto per Donnarumma, nemmeno il numero 10 ha mai rilasciato dichiarazioni che potessero chiarire quale fosse la sua volontà. Nelle ultime ore il turco aveva detto di essere concentrato solo sull’Europeo, e di aver sentito Maldini. “Ne parleremo dopo Euro2020”, aveva detto Calhanoglu, che è ormai con più di un piede fuori dal torneo.

Adesso tutti nell’ambiente rossonero si attendono una risposta, e nella giornata di ieri si è pensato addirittura di un’offerta al ribasso del Milan per Hakan. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset intanto, il club di via Aldo Rossi avrebbe dato un “ultimatum” al giocatore, e fissato una deadline per la definitiva risposta.

Milan, Calhanoglu ha tempo fino al 30 giugno

E’ giusto che ogni calciatore in scadenza faccia le proprie valutazioni, e contempli bene il da farsi prima di firmare qualsiasi prolungamento o decidere se andare via. Di tempo ne ha avuto a sufficienza Calhanoglu, che adesso dovrà finalmente rispondere alla dirigenza. Il contratto è in scadenza proprio il 30 giugno, l’offerta è da mesi e mesi sul tavolo, e adesso la palla passa al numero 10.

L’ultimo giorno disponibile per una risposta sarà dunque il 30 giugno, senza possibilità di dietrofront una volta superata tale data. Lo riferisce Sport Mediaset, che ha parlato di “deadline” da parte del diavolo. Una scelta condivisibile, visto il continuo silenzio del giocatore.