Zaccagni al Milan, tifosi contrariati: “Non prendiamo mediocri”

Mattia Zaccagni torna in orbita Milan e i tifosi si scatenano sui social. I sostenitori non credono che il giocatore del Verona possa davvero essere il nuovo trequartista del Diavolo

Mattia Zaccagni è tornato in orbita Milan. Stando alle ultime notizie di calciomercato, che vi abbiamo riportato nelle ultime ore, il nome del fantasista del Verona, sarebbe ancora di moda in vista di un possibile addio di Hakan Calhanoglu. L’italiano potrebbe dunque essere il sostituto del turco, qualora decidesse di non rinnovare.

Tifosi scettici

Il nome di Zaccagni è così diventato argomento di discussione sui social tra i tanti tifosi del Milan. Un nome, però, che come possiamo vedere da alcuni tweets, riportati sotto, non convince per nulla: Zaccagni, ritenuto da molti un calciatore mediocre, non sarebbe ritenuto il giusto profilo per il Milan, che giocherà la Champions League.

Mi fido della società, abbiamo smesso di prendere mediocri, quindi Zaccagni e Marin non li prendiamo — MONCADISMO👹 (@WWonka100) June 20, 2021

Zaccagni al posto del turco,anche no grazie — il cigno di utrecht❤🖤💖🖤❤ (@cortez04975817) June 20, 2021

Non commento l'acquisto di Zaccagni per l'educazione che mi contraddistingue e perché vorrei evitare un'altra sospensione — Milan Capìscer (@MilanCapiscer) June 20, 2021

zaccagni buono solo per le liste dai su come riserva meglio brahim — vitt; 🇮🇹🇩🇪🇩🇰 (@vickythebug) June 20, 2021

Se vendiamo Calhanoglu e prendiamo Zaccagni passiamo dal non avere un trequartista al non avere un trequartista — ForzaMilan1994 (@FMilan1994) June 20, 2021