L’esterno torna alla Roma: l’agente lo propone al Milan

Al Milan è stato proposto il cartellino di Cengiz Under, esterno d’attacco turco che è in uscita dalla Roma in estate.

Oltre ad un terzino ed una prima punta, il Milan potrebbe aggiungere alla propria rosa anche un esterno offensivo, abile a partire largo sulla fascia destra. I rossoneri infatti, in caso di cessione di Samu Castillejo, avranno bisogno di un rinforzo in quella zona di campo.

Il nome più intrigante delle ultime settimane è quello del classe 2000 Amine Adli, francese del Tolosa. I talent-scout rossoneri hanno inviato ottimi report nei suoi confronti. Ma al Milan di recente è stato anche accostato un profilo più esperto e di stampo internazionale.

Come riferisce il cronista Nicolò Schira sul suo account Twitter, al Milan è stato proposto il cartellino di Cengiz Under. L’attaccante esterno turco, attualmente impegnato con Calhanoglu ad EURO 2020, è di proprietà Roma. Ma sicuramente lascerà i giallorossi entro la fine dell’estate.

Il classe ’97 è tornato a Roma dopo l’annata non proprio fortunata in prestito a Leicester. Il club capitolino ha dato mandato al suo agente Fali Ramadani di proporlo in giro per l’Europa, visto che lo considera un elemento non utile alla propria causa.

Lo stesso Ramadani avrebbe proposto Under già qualche settimana fa alla dirigenza del Milan. Il profilo del turco non dispiaceva a Paolo Maldini, ma i rossoneri hanno deciso di non affondare il colpo, defilandosi almeno per il momento. Il Milan ha altre priorità di mercato e non intende investire cifre importanti per Under.

Secondo quanto riporta lo stesso Schira, Under potrebbe dunque finire in Bundesliga. L’interesse più concreto si è palesato da parte dell’Eintracht Francoforte, l’ex squadra di Ante Rebic. I tedeschi, in caso di cessione della stella Kostic (piace alla Lazio) potrebbero ripiegare sul turco.